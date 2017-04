Elecciones: ¿se puede ganar sin dinero?

¿Instalarán al sistema anticorrupción?

Mucha resistencia al nuevo sistema penal

Alegan panistas y morenistas que en el Estado de México ya se gasta muchísimo dinero para ganar la elección, idea que comparten – y difunden- muchos sesudos analistas.

Dinero que, se alega, es utilizado para comprar votos, pagar acarreos a mítines y hasta de eventual coacción con los programas sociales vigentes. De ser así, los potenciales votantes han resultado más realistas que los analistas.

Se confirmaría lo que contaba un sacerdote: “hace mucho tiempo que la gente no acude a un mitin, a menos que sepa que recibirá algo, aunque sea una gorra”. O sea que, para ganar una elección hay que gastar mucho dinero, de preferencia ajeno.

ELECTORAL

Esta semana se vence el plazo legal para que los integrantes de los organismos anticorrupción pongan en funcionamiento el Sistema Nacional, aunque hay quejas porque empezará trunco.

No hay fiscal anticorrupción porque el PAN exige antes un cambio al ordenamiento original para que el actual titular de la PGR pueda automáticamente convertirse en el Fiscal General de la República. O sea, ooootra vez los objetivos político electorales.

Quizá es tiempo de aceptar que por lo pronto no hay fiscal anticorrupción y poner de paso al sistema con el titular de la PGR en la silla del fiscal. A menos que el PAN no crea importante que empiece a funcionar el sistema que combatirá la corrupción.

CRÍTICAS

Se iniciaron los cursos para capacitar a los agentes del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio, el nuevo sistema de justicia penal. No son los primeros cursos, están en marcha desde hace ya algunos años.

Al menos a nivel federal se ha avanzado más de lo que se supone. Y explica Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que los principales opositores al nuevo sistema son los litigantes.

Eso explicaría la sorda campaña y la estridente reacción a cada ocasión en que se puede poner al sistema de justicia penal bajo una perspectiva negativa. Por eso tantas críticas. Y esto que apenas empezó.

NOTAS EN REMOLINO

Con mucha tardanza, el gobernador nayarita Roberto Sandoval anuncia una limpia de personal en la Fiscalía del Estado, cuyo ex titular fue detenido por el gobierno de Estados Unidos, acusado de narcotraficante. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿No sabía? Pues ni que Nayarit fuera tan grande… Con energía el gobierno chihuahuense dice haber confiscado las casas del ex gobernador César Duarte que fueron cateadas. La pregunta, ¿es un decomiso legal? Mal estamos si a la ilegalidad se le combate con otra ilegalidad… El mexiquense Isidro Pastor, candidato independiente a la gubernatura, dice que no usará el dinero que la autoridad electoral le asigna. Ah, caray, entonces, ¿de dónde saldrá el dinero para hacer campaña?... La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por abrumadora mayoría para reservar la información sobre vuelos de la flota aérea presidencial. Así corrigió una barbaridad del INAI… Morena ya tiene su sector campesino. Todas son de las que hace décadas medran del “activismo” …