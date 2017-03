Corral dio mediática respuesta en la CDMX

Perversas, las acusaciones contra militares

¿Programas sociales? ¡Ah no, que esperen!

El gobernador chihuahuense Javier Corral sabe que a nivel local ven con escepticismo sus explicaciones, no por el asesinato de la periodista Miroslava Breach, sino por el aumento de la violencia criminal durante sus cinco meses al frente del gobierno.

Y decidió la aprehensión de tres ex funcionarios y a esta hora se dice que también contra el ex gobernador César Duarte. No le fue difícil, pues peleó y peleó hasta que, al estilo de hace setenta años, logró un Poder Judicial a modo.

Aunque haya escepticismo en Chihuahua, ya lo apoyan las cofradías del Altiplano. Así, tiende una cortina de humo sobre el tiempo perdido en pleitos con el alcalde de Juárez por el control de la policía. ¿Acaso, después de casi dos meses, logró el comandante de la zona militar que le diera cita el gobernador? Ejemplo de humo y espejos.

PERVERSAS

Ante varios miles de militares y sus familias, el Presidente Enrique Peña Nieto volvió a calificar como inadmisibles las acusaciones lanzadas contra las fuerzas armadas. Y aunque no mencionó su nombre, innegable que se refería a las de López Obrador.

Por supuesto que el calificativo de perversas no es del Presidente, sino de quien esto escribe, pues, aunque uno reconoce que la política es el campo de la sinrazón y la mala fe, cuando hasta esos límites se rebasan, se vuelve perversidad.

Reconozco que el dirigente nacional de Morena tiene el democrático derecho a calumniar. Y uno entiende que su juego sea descalificar cualquier crítica como “provocación”. ¿Dónde leí tal argumento?

ESPEREN

Como en todas las campañas, desde hace muchos años, los partidos políticos, particularmente quienes están fuera del poder en las entidades donde hay elecciones, empiezan a alegar “coacción” a votantes, “condicionamientos de programas sociales”.

Así ocurre desde ahora en Coahuila, Nayarit y, claro, en el Estado de México. Los partidos de oposición denuncian el condicionamiento de las entregas a los ciudadanos, casi siempre sin pruebas. Dejan a la Fepade el trabajo de averiguar si existen.

Quisieran que durante toda la campaña se suspendieran las entregas por los programas sociales, sean apoyos o alimentos. No importa. Total, que los que menos tienen hagan un sacrificio por la democracia. ¿Qué les cuesta esperarse tres meses?

NOTAS EN REMOLINO

Los más diversos grupos de activistas guerrerenses creyeron sería fácil sorprender al recién llegado Arzobispo de Chilpancingo, don Salvador Rangel Mendoza. Sin polemizar, don Salvador les explicó que él está dispuesto a ser uno más, no a dirigir nada, porque su primordial obligación está con los católicos de su diócesis, que tanto han sufrido. Ni modo… Quizá sea tiempo que el ex presidente Felipe Calderón toma un asiento de segunda fila en la campaña por la candidatura presidencial panista de su esposa, doña Margarita Zavala. Hay ocasiones que la vida obliga a sólo ser espectador… La celebración del Tianguis Turístico en Acapulco, con otros eventos hacen que poco a poco se recupere. Tardará, pero ya empezó… A gritos o a sombrerazos habrá consejeros del INE… En el Senado hay dos bancadas que pesan, las del PRI y del PAN. Ellas negociarán sobre las fiscalías, afirman…