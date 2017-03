Bandas criminales “socializan” la ordeña

EU: la hizo el Congreso, la paga México

¿Saben lo que fue la guardia nacional?

Ayer hubo otro incidente entre fuerzas federales y un grupo de “ordeñadores” de ductos de gasolina, armados éstos, la mayoría, con piedras y palos, pero no les importó el riesgo corrido al sacar a los vehículos oficiales de la carretera.

No sorprende que las bandas criminales, como históricamente ha ocurrido, asuman el rol de bienhechores. Nada raro, pues lo que para los criminales es una migaja de sus ganancias, para las comunidades significa todo. Y los protegen

Así es como los criminales se mimetizan en las comunidades. No sólo los traficantes de combustible, también lo hacen bandas de secuestradores y traficantes de personas. Han socializado sus actos criminales.

DERROTADO

Ayer, el Procurador de Justicia de Estados Unidos Jeff Sessions anunció al retiro de apoyos federales a las llamadas “ciudades santuario”, cuyos mandatarios rechazan que sus fuerzas policiacas persigan indocumentados.

Se trata, oootra vez, ha dicho el procurador Sessions de “proteger” a los ciudadanos norteamericanos de esas ciudades de la amenaza que representan los “criminales indocumentados” que los amagan a diario.

Sin poder justificar la derrota sufrida en el Congreso por el Obama Care, la Casa Blanca arreciará la cacería de indocumentados, quienes, en las condiciones actuales, siempre serán un blanco suave, pero también muy convincente para distraer a sus electores de la derrota sufrida

OCURRENCIA

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador para revivir la guardia nacional, está en el libro con sus ideas para gobernar México, las cuales habrá de aterrizar en la realidad el equipo de intelectuales y empresarios encabezado por Alfonso Romo y Esteban Moctezuma.

Seguro consultarán iniciativas ya presentadas en distintas ocasiones ante el Senado y la Cámara de Diputados, pero más les vale consultar la historia, pues la guardia nacional dejo de existir a principios del siglo pasado.

Cada entidad de la República tenía su propia guardia nacional, equipada según las posibilidades de cada una. Estaba bajo el mando del respectivo gobernador. Sólo en casos excepcionales, previa aprobación del Congreso, podía operar fuera de cada entidad. No era, como creen una fuerza armada aparte a disposición del Ejecutivo Federal.

NOTAS EN REMOLINO

Uno entiende que el ex presidente Felipe Calderón haya decidido entrar a la campaña de Coahuila a favor de su compadre Guillermo Anaya, pero no le hace ningún favor a la campaña de su esposa Margarita Zavala por la candidatura presidencial panista… Vamos, don Ricardo Anaya, seamos serios, ¿ya olvidó que en los sexenios panistas se convocaba a todos los funcionarios federales y estatales del blanquiazul a participar en las campañas electorales?. Eso sí, en su tiempo libre… Se registraron a última hora como candidatos en Nayarit, el independiente Hilario Ramírez, “Layín” y el candidato de Encuentro Social Daniel Sepúlveda. Habrá ocho nombres en la boleta… Ahora resulta que el gobernador chihuahuense Javier Corral alega que su gobierno no tiene la fuerza para enfrentar a los criminales… El narcotraficante “el Z40” ya está en el penal de Ciudad Juárez, no pasará mucho tiempo para que sea extraditado…