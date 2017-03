La moderna inquisición

Como si faltara que algo más ocurriera en el PRD, surgió la revelación de una propiedad en Miami de la dirigente nacional Alejandra Barrales.

Aunque Juan Pardiñas, dirigente de una de las ONG promotoras de la declaración 3 de 3, de alguna manera aceptó que el formato no tiene espacios para operaciones como la adquisición del citado condominio, la señora Barrales está, enjuiciada y condenada por el tribunal mediático, pues la mayoría sospecha que el dinero es mal habido. Basta detectar propiedades de un servidor público para hacerlo reo de corrupción.

La señora Barrales, quien se reincorpora al senado en afán de rescatar lo que queda de la bancada perredista dinamitada por el senador Barbosa, ahora debe explicar cada peso ganado en su vida.

No sé, Joaquín, si sea culpable, pero eso no importa. Las acusaciones de corrupción se dan por ciertas, pues los acusadores no están obligados a probar, tampoco les interesa.

Como en la edad media, las acusaciones de herejía ante la inquisición no tenían que aportar pruebas. Paradojas de nuestra modernidad,