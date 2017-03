Quieren el fracaso del nuevo sistema penal

Los avatares anticorrupción en el Senado

1994, año trágico, por el clima de odio

Hace tiempo en este espacio se advirtió que el nuevo sistema penal –nadie es culpable hasta que lo declare un juez-, enfrentaría obvias resistencias, no sólo por ser un cambio drástico, sino por lo que exigiría.

Ahora quienes aplaudían hace un año se quejan porque no se quedan detenidos todos los acusados, como antes. Quizá deben uniformarse criterios sobre procedimientos para encarcelar a delincuentes reincidentes.

Pero el sistema exige de fiscales, abogados defensores y policías conocedores de los procedimientos para aprehender y recabar pruebas. Y toman el camino fácil de echarle la culpa a los jueces.

ANTICORRUPCIÓN

Imposible no coincidir con María Amparo Casar, dedicada a promover las causas que fortalezcan el incipiente sistema anticorrupción aprobado por el Senado y que para crearlos contaron con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.

Afirma en entrevista que no hay compromiso de los senadores con los asuntos anticorrupción, lo cual explicaría que ahora regateen designar al fiscal anticorrupción, aún con retraso de dos años.

Uno siente contradecir a tan inteligente activista por la causa anticorrupción, pero sí tienen compromiso, pero con sus intereses político electorales, por eso los retrasos y los condicionamientos.

1994

Inició el año de 1994 con el estallido de la asonada del EZLN que sacudió al país y, de paso fue pretexto para un discurso tan radicalmente ideologizado que se sembró la discordia en toda la República.

Clima de discordia cultivado sistemáticamente por tantos que vieron la ocasión de hacer realidad la utopía socialista, por la fuerza de las armas. Además, se sumaron las ambiciones de políticos frustrados por la sucesión presidencial.

A poco más de dos meses de iniciar su campaña por la Presidencia de la República, fue asesinado en Tijuana Luis Donaldo Colosio. Escribió José Francisco Ruiz Massieu: “¡Pobre Luis Donaldo! ¡Pobre México! ¡Pobres de nosotros!”. Seis meses después él también fue asesinado.

NOTAS EN REMOLINO

Mil lecturas y especulaciones ha provocado que el doctor José Narro haya sido el orador único en el recuerdo priísta de Luis Donaldo Colosio… Más tardó en publicarse presunta declaración del mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca que anunciaba no se renovarían los convenios con las fuerzas federales, que llegaran las aclaraciones: “nos sacaron de contexto” … Reiteró Andrés Manuel López Obrador sus señalamientos contra las fuerzas armadas. Curioso, pues él, tan nacionalista, cae en el juego de intereses extranjeros que tratan de socavar al Ejército y la Marina… Hay denuncias de que en las entidades de la Federación también se dan recursos a los partidos. Sólo una pregunta, ¿es ilegal? Si no es ilegal, pues cambien la ley… Poco a poco, avanza en la Suprema Corte de Justicia la llamada “ley Atenco”, tan cuestionada. Es que, como se dijo en este espacio, casi todos sus procedimientos de uso de la fuerza reflejan los protocolos de la ONU… Hoy que se habla de diversificar mercados para México, vale preguntar desde cuando se firmaron acuerdos comerciales con más de dos docenas de países. ¿Por qué no se han aprovechado?...