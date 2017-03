Violencia criminal, ¿paz, hermano lobo?

El México del discurso de Luis Donaldo

Ha empezado la ofensiva contra el INE

La violencia criminal que sacude a tantas comunidades -Estados enteros-, preocupa a los ciudadanos de a pie, pues son ellos las víctimas directas de esa violencia y, por supuesto, ya hay propuestas para enfrentarla.

Los dirigentes de Morena, adecuándose al mensaje de su dirigente, repiten una y otra vez que la estrategia para enfrentar la violencia ha sido equivocada. Ofrecen la propia.

Muy riesgoso camino, porque de alguna manera propone hacerles frente a las bandas criminales con el mensaje del Santo Francisco: “paz, hermano lobo”. Una solución simple, hasta simplista, para un problema terriblemente complejo.

COLOSIO

"Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada; de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla", las palabras del discurso de Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo de 1994 resonaron en el PRI, y en la historia.

A 23 años, sigue el hambre y la sed de justicia, pero también en esos 23 años el país ha cambiado en lo político, para bien o para mal, lo cual no significa que se entierren las leyendas negras.

Muchos se niegan y se aferran a la creencia de que Colosio desafió al Presidente Salinas. Nada es tan sencillo cuando en un país como México se desatan los demonios.

DESPRESTIGIAR

Ahora que a todos los contagió el síndrome del cuentachiles, se empiezan a hacer críticas a los gastos –derroche, lo llaman- realizados por los consejeros del Instituto Nacional Electoral, con lo cual socavan la imagen y credibilidad de la institución que organiza todas las elecciones.

Algunos parecen sólo dejarse llevar por una moda, la austeridad, con lo cual se convierten en compañeros de viaje de quienes tienen el objetivo perverso de desprestigiar a las autoridades electorales.

Parecen preparar el terreno para desconocer los resultados de la elección presidencial. El pretexto, el de siempre, nos robaron la elección, dicen quienes se niegan a aceptar el aforismo de Churchill: terminado el recuento electoral, sólo hay un ganador, todos los demás son perdedores.

NOTAS EN REMOLINO

Por lo visto los senadores son inmunes a las presiones mediáticas. Dijo el coordinador de los senadores panistas Fernando Herrera: no hay plazos fatales para la designación del fiscal anticorrupción. O sea, nosotros no tenemos ninguna prisa… Un mea culpa la declaración del embajador mexicano en Washington, Gerónimo Gutiérrez: no hay las condiciones para una entrevista entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario norteamericano Donald Trump… Quedó en manos del ministro Javier Laynez revisar y hacer el proyecto definitivo sobre la inconstitucionalidad de la Constitución de la Ciudad de México y proponerle soluciones al pleno de la Suprema Corte… La CIDH quiere cobrarle a México los descolones recibidos del inquilino de la Casa Blanca… Ya quedó claro que a los legisladores les temblará la mano para aprobar la ley de seguridad interior. ¿Ganarán los “bleeding hearts?” …