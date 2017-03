Aprende, Delfina Gómez, vaya que aprende

¿Falaces, acusaciones contra la Barrales?

Ahora sí tiene “cash” Miguel Ángel Yunes

Es posible que el futuro de la candidata de Morena a gobernadora del Estado de México, la señora Delfina Gómez, dependa del carisma del dirigente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador, lo averiguaremos en próximo junio.

Como sea, a la maestra Delfina no se le puede acusar de lento aprendizaje. No, qué va, ayer en la entrevista de Telefórmula con López-Dóriga demostró que aprende rápida lo básico.

Por ejemplo, puso su cara más solemne, su expresión más simpática, para decirnos que, por supuesto, que “López Obrador no decidió que ella fuera candidata”. Y sonrió.

SOSPECHOSISMO

La dirigente nacional del PRD Alejandra Barrales explicó ayer que sí declaró un apartamento en Miami. Que al tener que alquilarlo para pagar los abonos obligan en Florida a crear una empresa para alquilarlo.

Dice que si figura en sus declaraciones y el IMCO le propuso hacer un anexo para complementar la información. Como sea, la señora Barrales sabe que las explicaciones sobran.

Vivimos en tiempo de sospechosismo, y que la sospecha en tiempos de redes sociales es tan letal como eran las acusaciones de herejía ante la Inquisición. Quizá lo mejor es no explicar tanto.

" CASH"

La realidad obligó al gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes, a negociar con los legisladores a quienes les ganó las elecciones. Tenía que ser, recordemos que sin dinero ni el gobernante más democrático puede gobernar.

La reestructuración de la deuda pública de Veracruz ha sido un toque de realidad, hasta para quienes intentan reconstruir la utopía caída en ruinas, junto con el Muro de Berlín.

Los rancheros tienen un campirano dicho muy adecuado al caso: no es lo mismo atrás que en ancas.

NOTAS EN REMOLINO

El descuido del gobernador de Baja California Francisco Vega ha hecho a los jornaleros a venir a marchar para exigir lo mismo de siempre. Allá no les hacen caso… Más le vale al gobernador sinaloenses Quirino Ordaz apretar el paso, antes que la brutal realidad de su entidad lo arrincone… En Nayarit ya tiene el PRI a su candidato a gobernador, el cenopista Manuel Cota… Como si algo faltara en Michoacán, la organización “Mexicanos Primero” ahora sabotea los acuerdos con la CNTE… Vaya sorpresa que les dio el juez a los defensores de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”. Todos los abogados mexicanos que se registren ante el tribunal serán investigados para asegurarse que no tengan vínculos con los cárteles. ¡Uf!... Otro descolón de Estados Unidos a la OTAN. No asistió el Secretario de Estado, sólo un vicesecretario, a la reunión de los ministros de relaciones de la organización atlántica… Si a usted le sobran 100 mil dólares, pues podrá contratar un viaje en submarino para recorrer el hundimiento del “Titanic” …