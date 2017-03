Sí hay vida después del TLC

¿Hay demasiados partidos?

Otra vez la política ficción

A pesar del ánimo catastrofista de algunos, poco a poco, al menos en los sectores productivos de la República parece permear el ánimo de que a Washington no le será fácil dinamitar el TLC.

El acuerdo comercial ha creado tal interdependencia financiera y comercial que, para el inquilino de la Casa Blanca, con tantos fierros en la lumbre, la mejor negociación no es cancelarlo.

Como hay que salvar la cara, Washington será muy duro en las negociaciones; pero también debe saber que México tiene alternativas y que, si lo arrincona, se levantará de la mesa, temporal o definitivamente, según las circunstancias.

DEMASIADOS

Está de moda la austeridad y, por supuesto, el costo del financiamiento a los partidos, lo cual ha llevado a preguntar si no serán demasiados los partidos políticos que cuentan con registro y, claro, con dinero público.

La participación política siempre será un reto en un país de 120 millones de habitantes, como México. Constitucionalmente, cada uno de los ciudadanos tiene derecho a participar en la vida política de la Nación.

Es posible que la pregunta sea válida desde la perspectiva del eficientismo, pero en las democracias son los ciudadanos quienes, con su voto, deciden qué partidos participan en las elecciones. Los ciudadanos, nadie más.

FICCIÓN

Debiéramos estar acostumbrados a los ejercicios de política ficción. Se aceptan de buen grado si un novelista escribe sobre un acontecimiento de la historia de México, porque los novelistas cuentan con lo que llamamos “licencia literaria”.

Sólo la feroz competencia editorial explica que haya empezado a circular un libro, presuntamente “investigación periodística” que no es sino una sensacionalista falsificación histórica.

A Luis Donaldo Colosio lo asesinaron hace 23 años. Quienes, por razones de nuestro oficio vivimos aquella tragedia, no sabemos si reír o llorar cuando alguien apunta a la posibilidad que su asesino, Mario Aburto, sea un chivo expiatorio. Escandaloso mentir así.

NOTAS EN REMOLINO

El senador Miguel Barbosa es muy inteligente, así que no dude que traerá por muchas semanas al PRD al viejo estilo campirano: como loros a toallazos… El comité ciudadano ya dio a conocer los nombres de los propuestos para fiscal anticorrupción. Son César Alejandro Chávez, José Bernardo Rafael Espino, Miguel Ángel González Félix y Manuel Hallevis. Ahora toca al Senado escogerlo… Como en todas las campañas electorales, los partidos reclaman la distribución de los apoyos de los programas sociales. Hace algunos años me decía alguien: “no entienden que la gente tiene muchas necesidades” … En el debate sobre el quehacer de las fuerzas armadas se manejan muchas ideas. Unas buenas y muchas malas. Como la que sugiere que se permita que el activismo político electoral entre a los cuarteles. Ningún país del mundo lo permite… Matizó, ciertamente, Andrés Manuel López Obrador sus afirmaciones sobre el ejército, pero apenas poquito… Lo que nos faltaba. Ahora resulta que el ex director de un diario capitalino parece ser el responsable del robo de la camiseta de Tom Brady…