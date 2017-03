Atora el PAN fiscalía anticorrupción

A del Mazo le conviene elección cerrada

¡Qué difícil aceptar el Estado de Derecho!

La atención mediática se ha concentrado en dos aspirantes a fiscal anticorrupción que presuntamente “copiaron” sus exposiciones ante los senadores, como si eso fuera el gran obstáculo para la elección.

Como ocurrió con el mando policial único, el Partido Acción Nacional bloquea el proceso de selección, porque el avance lo condiciona, quiere eliminar de una vez al titular de la PGR.

Tampoco es que el coordinador de la bancada panista en el Senado Fernando Herrera oculte sus intenciones. Lo ha dicho públicamente. Se trata, claro, de un cálculo político electoral. Son los tiempos.

A del Mazo le conviene elección cerrada

Con su credibilidad bendecida, las encuestas más recientes se enfocan en las elecciones de gobernador del Estado de México. Los resultados son de dulce, de chile y de manteca, pero no importa, mientras se consigne que Morena hará un gran papel.

Claro que los partidos hacen uso de las encuestas para crear percepciones. Primero en los medios y luego entre los potenciales votantes mexiquenses, a lo que se suman las hipótesis que a veces son sólo “wishful thinking”.

Como sea, al parecer la estrategia del candidato priísta a la gubernatura, Alfredo del Mazo, es hablar de una elección muy cerrada. Hace bien, porque cuando se habla de triunfos seguros, muchos militantes y simpatizantes no ven la necesidad de ir a votar.

¡Qué difícil aceptar el Estado de Derecho!

Fallos recientes de varios jueces, por amparos concedidos o por rechazar consignaciones en los términos solicitados por los procuradores o los fiscales, han desatado ácidas críticas.

Lo mismo reciben críticas de gobernadores frustrados o de quienes consideran que la conveniencia debe prevalecer sobre la aplicación de la ley. Como en Sinaloa, donde se criticó duramente a los jueces que la aplicaron a conceder amparos a peligrosos narcotraficantes.

No bastan las explicaciones de la Judicatura, lo cual sólo viene a probar que a todos se nos llena la boca al exigir vivir en un Estado de Derecho, pero no aceptamos que la aplicación de la ley no es asunto de contentillo.

NOTAS EN REMOLINO

Varios legisladores, reunidos con funcionarios de Relaciones Exteriores, reclamaban que no se atendía con prontitud a los migrantes en los consulados mexicanos en Estados Unidos. Callaron cuando se les explicó que, por ejemplo, en San Diego hay 50 funcionarios consulares, para atender a millones… Los directivos de Morena en Veracruz tienen que explicar por qué su oposición a reestructurar la deuda de la entidad. Las reestructuraciones suelen aliviar las finanzas públicas… Además de que el gobierno federal entrega a Campeche la concesión del Puente de la Unidad, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha logrado el apoyo para la adquisición de 50 nuevas patrullas y 70 ambulancias. Ya se entregaron… Ahora son diversas organizaciones no gubernamentales, colectivos, que dicen los modernistas, los que empieza a agitar las aguas en el añejo conflicto de los Chimalapas, en la zona limítrofe de Oaxaca y Chiapas… Tenga por seguro que la exigencia del INAI al Instituto Nacional de Migración para que entregue con pelos y señales la información de los extranjeros a quienes se les ha negado ingreso a México en el aeropuerto capitalino lo veremos publicada como resultado una agotadora investigación periodística…