Llegó la absolución a encuestadores

COFECE: laberíntico pensamiento

Corrección política: temor al idioma

Desde hace semanas que todas las hipótesis, especulaciones y lucubraciones sobre las elecciones, particularmente sobre la elección presidencial de 2018, se sustentan en los resultados de las diversas encuestas publicadas.

No ocurría así a finales del pasado diciembre. Quizá la explicación es que casi unánimemente los encuestadores muestran que, como hace seis años, está Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de las preferencias electorales.

Eso ha significado, por decirlo así, la redención de los antes denostados encuestadores, a quienes podremos decirles: ¡regocijaos, encuestadores, habéis visto la luz y os habéis salvado! ¡Aleluya, aleluya!

COMPETENCIA

Ha anunciado la Comisión Federal de Competencia Económica que hará un estudio de las empresas ferrocarrileras de la República, por sospechar que no actúan para propiciar la competencia.

Son las cosas que a los legos en la materia nos desconciertan. Si hay dos grandes empresas ferroviarias y dos o tres más pequeñas, cada una con sus propias vías, uno supone que cada una fija sus propias tarifas, para recuperar su inversión en infraestructura.

¿A qué competencia se refiere la Cofece en su comunicado, si cada empresa tiene sus propias rutas? ¿A qué empresas ferroviarias se trata de facilitarles competir con las existentes?

CORRECCIÓN

Desde que la corrección política prohibió llamar ciegos a quienes no ven, o sordos a quienes no oyen, en los medios hemos caído en la trampa de los eufemismos y no utilizamos las palabras adecuadas para describir situaciones o comportamientos.

Así, por corrección política, llamamos “toma” a los ilegales y abusivos bloqueos de oficinas que dejan durante horas encerrado al personal. No se vayan a enojar los activistas.

O el eufemismo de “secuestrar” para el robo de camiones del servicio de pasajeros que luego se utilizan para transportar manifestantes a las diversas protestas. Lo peor, hay quienes se indignar si se llama a las cosas por su nombre, ya no se diga si se actúa contra los ladrones.

NOTAS EN REMOLINO

Los más observadores nos hicieron notar que uno de los acompañantes de Andrés Manuel López Obrador en su visita a Nueva York fue Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán, cuyo llamado de auxilio hizo al ex presidente Felipe Calderón iniciar la guerra contra el crimen organizado… Estará hoy y mañana en Baden-Baden, Alemania, el Secretario de Hacienda José Antonio Meade para asistir a la reunión de ministros de finanzas y banqueros centrales del G-20… Quienes no se duermen son los legisladores canadienses. Viajan a Washington para reunirse, calculan, cuando menos con 70 legisladores norteamericanos y explicarles la posición de Canadá respecto a las negociaciones del TLCAN… Muchos se sienten optimistas porque el Secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven Mnuchin ha dicho que el Presidente Trump no quiere guerras comerciales. Bien, pero cuidado no lo desmienta un tuit… Parece un poco exagerado que un grupo de “expertos” en seguridad llegue a la conclusión que el nuevo sistema de justicia penal es responsable del aumento del índice delictivo… Ilustrativo para la nueva generación el relato que hizo y continuará el priísta oaxaqueño Luis Martínez sobre la relación entre Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho Solís…