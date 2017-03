TLC: reglas de origen, la clave

Asediado, el PRD puede achicarse

¿Quién capacita a los policías?

No ha sido una, van varias declaraciones del Secretario de Comercio norteamericano Peter Navarro, quien, sin abandonar los argumentos trumpianos, ha mostrado la importancia que le dan a las reglas de origen.

Ha dicho a Bloomberg News que, revisadas las reglas de origen, el TLCAN hará de México, Canadá y Estados Unidos una poderoso aparato económico, industrial y comercializador de bienes y servicios.

Sí, es declaración, pero no descartemos lo importante que es para Washington evitar que otras naciones aprovechen el TLC para meter mercancías a su mercado. Al final, podrían impulsar una estupenda creación de empleos en México.

ASEDIADO

Ya resintió el PRD el asedio de López Obrador. La ofensiva que ha desfondado la bancada en el Senado y trastornado la elección de candidato a la gubernatura del Estado de México.

Desde su privilegiada posición en Morena, López Obrador ha diseñado una estrategia que haga inevitable que los perredistas se sumen a su campaña por la Presidencia de la República.

El tiempo dirá cuántos atienden el canto de las sirenas pejistas, pero hoy parece ser que, si bien el PRD no desaparecerá en 2018, bien podría achicarse. ¿Cuánto? Veremos.

CAPACITACIÓN

Ha difundido México Evalúa un estudio del Cidac, cuya conclusión es que debe capacitarse a los policías para que el nuevo sistema de justicia penal funcione con eficacia, lo cual, dicho con respeto, es una obviedad.

Desde el año pasado, en este y otros espacios, se ha dicho que, al ser los policías quienes atienden primero la comisión de un delito, su preparación para reunir evidencias y proteger la escena del delito es fundamental para los investigadores, fiscales y jueces.

Y, sí, el problema es la capacitación. Pero no es sólo responsabilidad del gobierno federal, lo es de los gobiernos estatales y locales. Y, podrían empezar por modificar los formatos de informe que deben llenar los policías. Están escritos con el lenguaje de abogados, el cual a veces uno termina por no entender.

NOTAS EN REMOLINO

En Washington, Andrés Manuel López Obrador habló en el National Press Club. No rectificó nada sobre el incidente en Nueva York con el padre de uno de los normalistas de Iguala. Quizá confía que su arrebato neoyorquino será sólo una anécdota. Es posible que se equivoque, pues sobrará quien se encargue de revivirlo… No siempre uno simpatiza con el gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes, pero que su Congreso le proponga no pagar la deuda a los bancos es una irresponsabilidad… Sí, el Secretario de Hacienda José Antonio Meade abordó el tema de aumentar el predial, recordemos que esa facultad es de los gobiernos estatales y locales. Y, en tiempos electorales, nadie se atreverá a hacerlo… Ojalá y la Suprema Corte de Justicia niegue al INAI la información sobre las bitácoras de vuelo de los aparatos de la Presidencia. Sería un riesgo, sobre todo porque quien la solicita permanece en el anonimato…