Todo tiempo fue mejor ¿de verdad?

Un policía bueno desde Washington

Estadísticas, ¿otra entidad autónoma?

Uno entiende que en tiempos electorales – aunque no se quiera los actuales lo son-, se generen expectativas de que el cambio de gobierno sexenal de alguna manera hará que se disipen los problemas actuales de la sociedad.

Nada nuevo. Sin embargo, la realidad es que el estado de ánimo en algunos sectores, presuntamente dañados por las reformas estructurales, incluida la fiscal, parece esperar que después de las elecciones presidenciales haya un salto al pasado.

Es natural que al pasado, por las razones que sea, se le vea con cierta añoranza. Hasta los más realistas parecen coincidir que todo tiempo pasado fue mejor. Lástima que no es así, no fue mejor, sólo fue distinto.

SUAVIZAR

Mientras libra las batallas domésticas, el inquilino de la Casa Blanca deja a los miembros del gabinete la tarea de, cuando es posible, suavizar la dureza de los mensajes de campaña.

En la relación con México, por ahora, deteriorada por los amagos de una cacería de indocumentados que, inevitablemente, dañará la relación bilateral, aun así, el Secretario de Comercio habla de cómo se beneficiará México al revisar el TLCAN.

Habrá que tomar su mensaje con cierta cautela, pues bien podría tratarse de la añeja táctica del policía bueno y el policía malo. Por ahora, Wilbur Ross es el policía bueno.

EXCESO

Innegable que México Evalúa, la ONG tan activa en la más rigurosa observación y valoración de la tarea del sector público, ha logrado que se hagan esfuerzos a favor de la eficacia y la eficiencia gubernamentales.

Ahora, México Evalúa concentra sus esfuerzos en poner en duda las estadísticas de seguridad, o de la inseguridad, si usted quiere. O sea, de las que muestran el número de delitos cometidos en la República.

Quizá haya que revisarlas, pero su propuesta de crear un ente autónomo que supervise las estadísticas oficiales, la verdad, me parece un despropósito. ¿Cuál será el límite de entidades autónomas que aguantará la República?

NOTAS EN REMOLINO

Le han encargado a Esteban Moctezuma la tarea de atraer a Morena a Santiago Levy, uno de los arquitectos del programa “oportunidades” y hoy por hoy vicepresidente del BID. El anzuelo sería la SHCP en un gobierno pejista… Pues el senador Miguel Barbosa ya se aferró a la coordinación de la bancada perredista en el Senado, aunque públicamente apoye a Morena… Una tontería afirmar que el Secretario de Gobernación no fue recibido en Los Pinos… Ahora resulta que, según otro pejista embozado, el senador Alejandro Encinas, la iniciativa de una segunda vuelta electoral es para dañar a López Obrador… Los candidatos a la gubernatura del Estado de México no se quejarán por falta de dinero. Se les asignarán a cada uno 285 millones de pesos para sus campañas. Nada mal… Vaya que está optimista el dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza. Afirma que ganará de todas todas el próximo junio. Bueno… Curioso, con los problemas de seguridad de Chihuahua, el gobernador Javier Corral no ha recibido al comandante de la zona militar. El general tiene un mes intentado obtener una cita…