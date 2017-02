Barbosa: duro golpe al PRD

Se ha dicho aquí que sólo el capital político de Miguel Ángel Mancera puede darle sustento a una candidatura presidencial perredista, pues bien, el jefe de gobierno de la Ciudad de México ha perdido el respaldo de una figura importante.

Durante meses, el senador Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, le exigió a Miguel Ángel Mancera lanzarse por la candidatura presidencial. Ha cambiado de opinión.

Ayer el senador Barbosa declaró su apoyo a Andrés Manuel López Obrador para la elección presidencial. Claro, como el senador Alejandro Encinas, no deja el PRD. Bien dicen, los únicos que no cambian de opinión son los tontos y los muertos.

Al sumarse el ex secretario ejecutivo de la CIDH Emilio Álvarez Icaza a la ya larguísima lista de aspirantes a una “independiente” candidatura presidencial, se revela la intensidad del movimiento contra el sistema de partidos.

Aunque destacados espacios de opinión lo respaldan, al señalar que los partidos no nos representan a los ciudadanos, uno se pregunta si acaso no hemos votado libremente por ellos durante veinte años.

Dicen que sin partidos los ciudadanos llegarán al poder. Claro, alguien debe organizarnos y, ooobviamente, encabezarlos. Entonces, ¿ahora todo dependerá de ese alguien con milagrosas dotes que resolverá todo? Conste, es pregunta.





Ante la comparecencia del canciller Luis Videgaray en el Senado, los partidos de oposición exigen saber todo lo hablado en las reuniones de funcionarios mexicanos con miembros del gabinete del gobierno de Washington.

Seguro le pedirán a Videgaray les cuente el diálogo, desde el “hola, bienvenidos”, palabra por palabra, lo cual, como ya se dijo aquí, erra en la interpretación del rol senatorial en política exterior.

Es insensato hacer públicos estos diálogos, pues se perdería la confianza, no de Washington, sino la confianza internacional en la discreción de cualquier plática con el gobierno mexicano. Más aún cuando apenas se aclararon posiciones y no se hizo ningún acuerdo.

NOTAS EN REMOLINO

A los impacientes, el Secretario de Hacienda José Antonio Meade les explica que mientras no haya claridad sobre cuál es la política fiscal y comercial del gobierno de Washington, sería torpeza mayúscula que aquí se adoptaran medidas de reacción. ¿Reacción a qué?... Como se había convenido, se hará cargo de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados la panista Guadalupe Murguía… Se organiza un seminario para promover la cultura cívica. Una espléndida idea; pero ¿no sería mejor restablecer las clases de civismo que durante más de cuatro generaciones se impartieron en las escuelas? Conste, es pregunta… La Suprema Corte de Justicia, seguramente, disipará las distorsionadas ideas que circulan sobre la Ley Atenco. Obligará cambios, sí, pero no la anulará totalmente… El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong pedirá a los diputados aprobar ley de seguridad interior… Ahora resulta que, al donar a niños con cáncer su pensión el ex presidente Felipe Calderón, ya sólo Vicente Fox la cobrará para su bolsillo...