PAN: aferrado a útil bandera electoral

Se juega el futuro de una generación

Se equivoca Morena al atacar a la Fepade

Siempre hay gran distancia entre las declaraciones y la realidad. Lo prueban las acciones de la bancada panista en el Senado, las cuales buscarán atrasar lo más posible la designación del Fiscal Anticorrupción, una de las piezas faltantes en el sistema.

Es una táctica explicable, pues, en la medida que no esté integrado totalmente el sistema nacional anticorrupción, podrán utilizar el discurso anticorrupción en las campañas, para aprovechar el descontento ciudadano.

Impedir que se retrase tal designación dependerá de las organizaciones de la sociedad civil que tan activas estuvieron en la implementación del sistema anticorrupción. Especialmente de algunas, tan afines al PAN.

FUTURO

En la efervescencia de la indignación contra el inquilino de la Casa Blanca, a veces domina el “wishful thinking”, como eso de que podría ser destituido, o de plano la patológica obsesión de ir contra lo que haga o diga el gobierno peñista.

En esa efervescencia se pierde de vista lo que está en juego en el diálogo con Washington, de la serenidad con que deben afrontarse las circunstancias, por negativas que parezcan.

De la relación con Estados Unidos que surja de las pláticas con el gobierno de Washington dependerá, querámoslo o no, el futuro de cuando menos la siguiente generación de mexicanos.

PLEITOS

Desde el momento que salió el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes a atacar a Andrés Manuel López Obrador, se gestó un pleito al cual, como era de esperarse, se metió el dirigente nacional de Morena, porque, obviamente, quiere que su partido triunfe en las próximas elecciones municipales de la entidad.

Como dos agujas no se pican, sabe Yunes que no podrá probar la acusación de que Morena recibía dinero de Javier Duarte. Lo sabe López Obrador, quien siempre se ha mantenido al margen de tales componendas.

Pero se equivoca Morena al atacar a la Fepade por abrir una investigación del asunto. Si conocieran al fiscal Santiago Nieto, verían que, si no hay nada que encontrar, sus conclusiones podrían luego presumirlas López Obrador como una exoneración.

NOTAS EN REMOLINO

Ha decidido la señora Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial del PAN, y la más aventajada en las encuestas, arroparse en los grupos de panistas que fueron funcionarios durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Veremos cómo les resulta… Si, obligados por fallo de un juez, los diputados tendrán que revisar más de 350 demandas de juicio político acumuladas durante cuando menos quince años. No les alcanzará el sexenio… Sí, al Senado se le consulta en el diálogo con Estados Unidos, pero que no se equivoquen. Les conviene leer lo que dice el artículo 76 sobre su rol en materia de política exterior. Es más limitado de lo que creen… Por cierto, quien ha decidido aplicar la receta de serenidad y paciencia es el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, cuyo comportamiento ha sido una revelación… Ya tiene el PRI su candidato para Coahuila. Se trata de ex alcalde de Torreón Miguel Ángel Riquelme… Si no se apura el gobernador de Chihuahua Javier Corral su administración enfrentará una brutal crisis de violencia. Los medios chihuahuenses afirman que la violencia está “en un punto de inflexión” …