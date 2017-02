EU, ¿quiere un vecino desestabilizado?

Priístas con Morena, no han cambiado

¿Militarizar la lucha contra cárteles?

En México se viven momentos delicados, por la incertidumbre creada por las políticas propuestas por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, complicados porque allá no está totalmente formado el equipo de gobierno.

O quizá es simple miopía. Pronto se harán públicas las nuevas reglas de operación de las policías aduaneras y de migración, reglas que facilitarán, con apoyo de policías locales, la cacería de indocumentados en territorio norteamericano.

El objetivo, dicen allá, es deportar a millones de indocumentados, mexicanos más de la mitad. La repentina deportación de millones de mexicanos tendría como efecto colateral una seria desestabilización social en México. ¿Eso quiere la Casa Blanca?

PASADO

Muchos critican a los priístas, la mayoría de viejo cuño, que se han acercado a Morena, y dicen que han cambiado. Se equivocan, se acercan a Morena justamente porque no han cambiado.

Un repaso a la lista de personajes priístas que se acercan a la campaña de López Obrador mostrará que la gran mayoría se formó en la ideología del “nacionalismo revolucionario”, por llamarla de algún modo.

La narrativa de López Obrador ofrece dar marcha atrás a las reformas estructurales de este sexenio. Y, de alguna manera, los ex priístas sentirían que están otra vez en el pasado.

DESINFORMACIÓN

Una organización internacional dio información que, obviamente, es capitalizada para demostrar que México es la nación latinoamericana que aumentó el año pasado su gasto militar, mientras otros países lo redujeron.

Manejada así, la información está fuera de contexto, pues revisado el informe se descubre que, si bien se ha repuesto el equipo desgastado en años de lucha anticrimen, la mayor parte de las compras fue de equipo para transporte de suministros, de logística, pues.

Aun así, se concluye que es el costo de militarizar la lucha contra los cárteles del crimen organizado. Sí, pero, ¿qué hacer mientras se enfrenta el desafío de fortalecer las estructuras de la policía civil?

NOTAS EN REMOLINO

Para los panistas seguramente es reconfortante que la precandidata a la gubernatura del Estado de México declare que a ella no le quita el sueño que en territorio mexiquense haga campaña Andrés Manuel López Obrador. Digna de elogio su actitud… Tiene razón Joaquín López Dóriga. Aquí piden facilidades para los migrantes mexicanos que regresen de Estados Unidos. Como si lo que quisieran es regresar y no quedarse allá… A pesar del escepticismo, es posible que Juan Zepeda, ex alcalde de Netzahualcóyotl permita que el PRD figure en los resultados de las elecciones mexiquenses, aunque algunas tribus, miopes, se opongan… Coincidimos con Federico Arreola, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador no escuche a quienes le dicen que se meta a “twitter” a responderles a sus adversarios. Si lo hace, no le quedará tiempo para la campaña… Partidos de oposición piden revisar la ley de salarios de funcionarios. Si tanto les interesa, ¿por qué no presentan una iniciativa? No, es más fácil declarar…