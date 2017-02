PAN: el 2018 puede complicar Edomex

Firme actitud de México con Washington

Preguntas al equipo de campaña de AMLO

Al registrar su precandidatura a la gubernatura del Estado de México la señora Josefina Vázquez Mota vuelve a confiar en la seguridad que le ha dado Ricardo Anaya de que unificó a las tribus del panismo mexiquense.

Sin embargo, en el lance de la unificación, el CEN panista no ha tratado bien a Ulises Ramírez, quizá porque le ven aliado al ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, variable en la ecuación electoral.

A pesar de la mala fama atribuida a la corriente de Ulises Ruiz, lo cierto es que tiene influencia en el panismo mexiquense. Si el PAN privilegia la disputa por la candidatura presidencial podría coquetear con una derrota mexiquense.

LÍMITES

Sin gritonear, como algunos piden, sin faramallas, como exigen hasta algunos académicos habitualmente ponderados y serenos, poco a poco el gobierno de México empieza a dejarle claro a Washington que no será fácil negociar.

En Bonn, el canciller Luis Videgaray advirtió que hay posiciones de las cuales “no nos moveremos un centímetro”, pero hay otros ingredientes que harán del diálogo político con Washington un ejercicio interesante.

Como lo que dijo el secretario de Economía Ildefonso Guajardo al diario canadiense “Globe and Mail”. Explicó que en el diálogo todo estará sobre la mesa, hasta la cooperación en materia de droga y seguridad.

EXPLICACIONES

Distinguidas y notables inteligencia forman el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador que encabeza el empresario Alfonso Romo. Es tiempo de que se les someta a escrutinio, para que expliquen cómo traducirán el lopezobradorista “proyecto de nación” en políticas públicas concretas.

Mucho habrá que preguntar. Por ejemplo, afirma el señor Romo que no habrá endeudamiento, pero no explica cómo se manejará la actual deuda pública, cuyos intereses aumentan conforme persiste la volatilidad financiera global.

Nos habrá de decir de dónde saldrán las docenas de millones de dólares para construir las refinerías que ofrecen en los discursos. Quizá es tiempo de exigir algo más que emoción social, como dijo el señor Romo.

NOTAS EN REMOLINO

En Puebla, encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto la ceremonia para conmemorar el Día del Ejército. La probada institucionalidad de los militares, sin embargo, es soslayada por los poderes civiles, como lo prueba que el Congreso se haya dejado amedrentar para posponer la discusión de la ley que daría certeza jurídica a su participación en la lucha anticrimen… Volvió a insistir el inquilino de la Casa Blanca en la construcción del muro fronterizo, pero llama la atención que, como en las pasadas dos semanas, cuando aborda el tema ya no habla de que México lo pague. No hay que confiarse… El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova estuvo en Ecuador, invitado para ser observador de la elección presidencial que ayer se celebró… Aunque no se ha afiliado al PRD, cada día se siente más en ese partido la influencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera. Quizá porque es el capital político que les queda… Ha muerto la señora Norma McCarvey, cuyas gestiones para abortar en Texas detonaron el proceso que llevó a la Suprema Corte de Estados Unidos a declarar constitucional el aborto, tema que todavía divide a la sociedad norteamericana…