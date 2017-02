Tenemos blindados a Los Pinos

Trudeau: no voy a sermonear

Diáspora a Morena: ¿por encuestas?

Durante el sexenio de Vicente Fox se intentó procesar a un funcionario menor, acusado de “filtrar” información sobre la agenda presidencial, pero. aunque al acusado le fastidiaron la vida, al final no se presentaron las pruebas.

Imposible presentarlas. Eran grabaciones de conversaciones en un teléfono de Los Pinos entregadas por una agencia norteamericana de inteligencia. ¿Cómo reconocer públicamente que las llamadas de la casa presidencial eran grabadas por una agencia extranjera?

Y uno se pregunta si hoy, con la tensión en la relación con Washington, estamos seguros que las charlas sobre estrategia y tácticas de política mexicana están suficientemente protegidas.

INTEGRADOS

Cumplió el primer ministro Justin Trudeau. Buscó proteger los intereses canadienses y congraciarse con el inquilino de la Casa Blanca. Tanto que eludió el tema migratorio y sólo dijo: “No vine a sermonear sobre políticas públicas”.

Y Donald Trump habló de la magnífica relación entre Estados Unidos y Canadá, sobre como comparten valores comunes y que, a diferencia de México, no hay serios problemas en el comercio bilateral.

Era de esperarse, porque, como dijo Trudeau, la economía canadiense está muy integrada a la norteamericana. Y vuelve a ser válida la pregunta hecha hace semanas en este espacio: ¿contamos con Canadá?

DIÁSPORA

A la ambigüedad del senador Alejandro Encinas que, aunque se dice independiente, no sacrifica la ventaja de pertenecer nominalmente a la bancada del PRD, parece se sumará otro senador “perredista”, Armando Ríos Pitter.

Y poco a poco se agudiza la diáspora de personajes de la política hacia Morena. Unos dicen que, por convicción, aunque en realidad todos creen poder hacer rentable su experiencia en un gobierno morenista.

Tal parece que, pese a todo, las encuestas que ponen a Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de los “presidenciables” llevan a algunos a intentar subirse a lo que ya ven como un tren ganador.

NOTAS EN REMOLINO

El Secretario de Marina Vidal Francisco Soberón aclara que en la confrontación armada con criminales en Nayarit no participaron menores de edad. Aclaración pertinente, ante quienes por deleznable oportunismo se dedican a tejer leyendas… Interesante el foro que reconoce las aportaciones a la democracia de don Jesús Reyes Heroles. En su intervención el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, además de reconocer los avances hasta ahora desde la reyesheroliana reforma de 1977, subrayó la necesidad de que la convivencia democrática sea la regla… Era de esperarse. Siempre se ha dicho que las finanzas del IMSS dependen de los niveles de empleo. Ahora que han aumentado se alivian los problemas financieros de la institución… No tardó mucho el jefe de gobierno de la ciudad de México Miguel Ángel Mancera en designar al sucesor del morenista secretario de turismo. Se anunció que será Armando López Cárdenas… El dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya se fue a Alemania y sostuvo una reunión de una hora con la canciller Angela Merkel. Ojalá haya cumplido con la vieja recomendación: no hables mal de tu país en el extranjero…