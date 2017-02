EU: entre Peña Nieto y Xi Jingping

Los medios chinos transmiten la satisfacción por la actitud del gobierno de Estados Unidos, porque el mandatario norteamericano ofreció a Xi Jingping resolver diplomáticamente las diferencias y reculó al aceptar que “sólo hay una China”.

El trato suave quizá se debe a que China tiene 3 billones de dólares de reservas, lo cual le hace confiar que ganaría una guerra comercial con Estados Unidos. No hubo ningún tuit provocador, ninguna filtración.

A diferencia del grosero y abusivo trato con México, la Casa Blanca no se atrevió a provocar a China. Quizá por la potencia económica y militar de China, los hace precavidos ante la sola posibilidad de una confrontación, comercial o militar.

DESENCANTO

En este espacio se comentó hace varios días que la lealtad institucional de las fuerzas armadas de México han sido el gran valladar a los intereses extranjeros, económicos y políticos, que lo quieren de rodillas.

La razón del implacable bombardeo de desinformación con que tantas ONG e instituciones internacionales han montado hace varios años una ofensiva para socavar la imagen de los soldados y marinos de México.

Por eso ha sido un desencanto que el dirigente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador se haya alineado con las cofradías ocupadas en difamar al Ejército y la Marina. Ni la conveniencia política lo justifica. Sólo queda citar a Julio César al ser apuñalado: ¿Et tu?

UNIDAD

A la hora de escribir estas líneas están en curso las dos marchas anti Trump en la Ciudad de México, las cuales, pese a una semana de polémicas entre los organizadores al parecer han logrado congregar a miles de ciudadanos.

Marchas similares se realizaron en otras 27 ciudades de la República, según explicaba la doctora María Amparo Casar. Al menos en Guadalajara la marcha fue también de miles, fundamentalmente maestros y estudiantes universitarios.

La crispación de muchos activistas logró envenenar el ambiente y quizá descafeinó la marcha. Como sea, pesa a las diferencias, confiemos que pacíficamente se entone el Himno Nacional que con la bandera nacional parece ser, hoy por hoy, lo único que nos une.

NOTAS INFORMATIVAS

Habrá reclamos, pero es inaceptable que un alto funcionario, como Miguel Torruco, titular de turismo de la Ciudad de México, figurara en el equipo de López Obrador. Lo cesaron, pues a nadie le es conveniente dormir con el enemigo… Por cierto, el abogado Alfonso Quijano, militante de Morena, está encantado porque la Suprema Corte de Justicia dio entrada a su reclamo de inconstitucionalidad de la Constitución de la Ciudad de México. Quiere echar abajo todo el trabajo de la Asamblea Constituyente… La ridícula versión de que el canciller Luis Videgaray le corrió el lápiz a un discurso del inquilino de la Casa Blanca la aceptaron y difunden en México quienes todavía se inclinan ante los hombres blancos y barbados… A propósito. Dicen los panistas que debe explicar el canciller Videgaray la falta de resultados. ¿Cómo que resultado quieren los anayistas?... Cierto, el abogado Antonio Lozano Gracia posee un Porsche. ¿Acaso no está en uno de los despachos más exitosos? Uno, la verdad, no lo envidia, para que un Porsche en esta ciudad donde las velocidades, hasta en el Periférico a veces no pasan de los 25 kilómetros por hora…