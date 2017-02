Istitucionalidad militar, el muro mexicano

Anticorrupción: los cinco magníficos

Pone nerviosos Trump a sus votantes

Ayer, el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos ratificó la lealtad de las fuerzas armadas a las instituciones de la República, trascendente en momentos en que son amagadas por el inquilino de la Casa Blanca.

La lealtad institucional y, por lo tanto, apartidista, ha sido garantía de respaldo a las instituciones democráticas, como lo ha demostrado con su republicano respaldo a las sucesivas alternancias en la Presidencia.

Esa lealtad institucional constituye un muro infranqueable en defensa de la soberanía nacional. Lo cual explicaría los tenaces esfuerzos de tantos por socavar la imagen de los militares de México.

DESAPERCIBIDO

La junta de notables ya entregó sus nombramientos a los cinco ciudadanos que integran el comité ciudadano, eje rector del sistema anticorrupción. Un hecho trascendente, pero al parecer inadvertido por quienes dicen desear combatir la corrupción.

Sobre los hombros de los ciudadanos y las ciudadanas de ese comité rector del sistema anticorrupción cae la responsabilidad de coordinar al sistema en el cual se depositan las esperanzas de poder, por fin, empezar a difuminar una vergonzosa lacra nacional.

Los orígenes académicos y la militancia en las organizaciones no gubernamentales de los ciudadanos y ciudadanas del comité rector no pueden, no deben ser obstáculo para que sus decisiones, todas, se tomen a partir de la honorabilidad e integridad personal de aquellos en quienes se deposita tal confianza.

DAÑOS

Acá nos escandalizamos, e indignamos, por los decretos ejecutivos del inquilino de la Casa Blanca en materia migratoria, pero allá del lado norteamericano, varias comunidades están muy preocupados por la posibilidad que se conviertan en daño colateral de las políticas antimigratorias.

Ejemplos. En California, los agricultores del Valle Central, cuyas cosechas mayoritariamente alimentan a Estados Unidos, se angustian, porque sin la mano de obra indocumentada, han advertido, podrían arruinarse.

En ciudades, como El Paso, Texas, - estado republicano, por cierto- la decisión de obligar a todos los “green cards” a vivir en territorio estadunidense están asustados porque no tendrían manera de satisfacer las demandas de vivienda y servicios de docenas de miles de familia.

NOTAS EN REMOLINO

En Los Pinos no deben caer en el garlito de la bancada de latinos del Congreso norteamericano que han pedido a sus líderes invitar al Presidente Peña Nieto a hablar ante las dos Cámaras. ¿Qué necesidad?… Todo indica que la responsabilidad del triunfo del priísta Alfredo del Mazo en el Estado de México la llevará el gobernador Eruviel Ávila, por lo cual llegará Alejandra del Moral a la dirigencia estatal del PRI… La Suprema Corte de Justicia avaló la decisión del SAT de solicitar “declaraciones informativas” a las empresas trasnacionales que operan en México… El Consejo Coordinador Empresarial propone que las negociaciones del TLCAN sean regionales, no bilaterales. Muy bien, pero ¿cómo saber si Canadá será aliado o adversario en las negociaciones?... Mientras Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, visitaba a las comunidades de migrantes en Nueva York, pese a la tormenta invernal, el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera visita a los migrantes de Chicago… Proponen sancionar a quienes por negligencia contribuyan el rezago legislativo en el Congreso. ¿Rezago? Rezago el de la enmienda 27 de la Constitución de Estados Unidos. Fue propuesta en 1789 y aprobada en 1992. ¡202 años y 10 meses después!...