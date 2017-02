¿Quieren Plan Colombia en México?

PAN: congestión de presidenciables

PAN y PRD pasmados; Morena pepena

Tras los embates de los duros de la Casa Blanca está la decisión de dividir a los mexicanos, para debilitar al gobierno mexicano con la "colaboración", involuntaria o voluntaria de muchos mexicanos.

A finales de los 90, hace dos décadas, las “black ops” de la DEA pusieron de rodillas al gobierno de Colombia, obligándolo a suscribir el Plan Colombia que se tradujo en bases militares norteamericanas en territorio colombiano.

Y uno tiene la percepción que tras la agresiva narrativa de los duros de la Casa Blanca está el propósito de poner de rodillas a México. Ayer, al general John Kelly, secretario de seguridad interna sólo le faltó decir cuántas bases militares quieren en México.

CONGESTIÓN

Pareciera complicarse el cronograma que tan cuidadosamente había diseñado el dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya para el procesamiento de la postulación de su candidato presidencial.

Sin saber si Anaya ya abandonó su proyecto de ser candidato, Margarita Zavala intenta reunir a los ex gobernadores calderonistas para fortalecer sus aspiraciones, mientras Rafael Moreno Valle resiste a pie firme la ofensiva del fuego amigo.

Ahora resulta que saltan a la palestra Luis Ernesto Derbez y Ernesto Ruffo, quienes ya hicieron públicas sus aspiraciones presidenciales. A este paso a los panistas les costará trabajo desbrozar el terreno. Y les puede ganar el tiempo.

PEPENA

En el Estado de México ha iniciado una activa, activísima campaña para “pepenar” lo que sea de otros partidos y empezar a fortalecer la candidatura a gobernadora de Delfina Gómez, cobijada balo el ala protectora de Andrés Manuel López Obrador.

Sabe López Obrador que sólo su carisma, su reconocimiento tras dos décadas de campañas presidenciales y su tenacidad sostienen la candidatura a la señora Gómez, quien sin él sería intrascendente.

El PRI ya tiene candidato, mientras el PAN y el PRD aún deshojan la margarita y parecen no darse cuenta que sólo faltan 17 semanas para la elección de gobierno en el Estado de México.

NOTAS EN REMOLINO

Uno puede no estar de acuerdo, pero es una crítica injusta la de quienes afirman que la marcha del próximo domingo por la unidad es excluyente. Al menos no lo será la que partirá del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia… Con su retórica tremendista la dirigencia nacional del PRD sólo le hace el juego al inquilino de la Casa Blanca al socavar a la institución presidencial. Dirán en Washington: vean como los traemos… Hay una iniciativa que con toda razón propone que no se obligue al Instituto Nacional Electoral a sufragar los gastos de los representantes de los partidos ante ese organismo. Tiene razón, si los partidos quieren mantener esa representación, pues que ellos paguen los gastos… Ya empezaron las patadas en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es que el próximo mayo habrá relevo en la presidencia de ese organismo autónomo… Puede ser muy criticable el comportamiento del alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez, conocido como “Layín”, pero si consigue su registro como candidato independiente a la gubernatura acumulará más votos de los que se supone acá en el Altiplano… Con todo y todo, Sedesol anunció que el programa de leche Liconsa se ampliará a más municipios de la República. Se cubrirán los 300 más pobres de la República…