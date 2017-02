¿Cuántos tratados desaprovechados?

IFT: se excedió, dice la Presidencia

¡Eureka! Es muy complejo legislar

Ante las dificultades que enfrenta el TLCAN, el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo anuncia la aceleración de las negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea, uno más.

Se ha revelado que México tiene firmados acuerdos comerciales con varias docenas de países y uno se pregunta por qué han sido desaprovechados por las empresas mexicanas.

Porque la tarea del gobierno es facilitar los intercambios con la firma de acuerdos con otras naciones, pero son las empresas quienes deben aprovecharlos. ¿Para qué, si Estados Unidos están enfrente? Se han dicho tantos.

CENSORES

Ha tenido que ser el Ejecutivo Federal quien salga a intentar corregir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyos comisionados aprovecharon huecos legislativos para erigirse en supremos censores de la Nación.

El consejero jurídico de la Presidencia Humberto Castillejos anunció la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte por considerar que el IFT se excedió en sus facultades y tratar de evitar que se apliquen las reglas de derechos de audiencia.

Una evidencia más de que la fiebre por crear organismos autónomos, con tal de socavar al Ejecutivo, al final del día puede resultar en una riesgosa e incontrolable dispersión del poder.

EXPERIENCIA

Más allá de su trascendencia, la Constitución de la Ciudad de México ha permitido que muchas personalidades de la sociedad mexicana habitualmente críticas de la manera en que hacen su trabajo diputados y senadores hayan tenido un atisbo de la realidad.

De pronto descubrieron que los procesos legislativos exigen escuchar a los demás, sobre todos a aquellos con quienes no se está de acuerdo y luego intentar conciliar los puntos de vista más contradictorios en una legislación.

Como a veces hacen falta los acuerdos, las negociaciones quid pro quo, para no paralizar la tarea legislativa, el cansancio de largas sesiones. Quizá ahora acepten que hay mucho de leyenda urbana en la creencia de que los legisladores no hacen nada.

NOTAS EN REMOLINO

Sorprende como ciegan los prejuicios. No pocas personalidades habitualmente lúcidas sugieren no negociar con el grosero presidente de Estados Unidos… Anuncia el titular de Hacienda José Antonio Meade que ya se prepara una legislación para darle a la banca de desarrollo un rol en el envío de remesas, para evitar que sean de alguna manera afectadas por decisiones del gobierno norteamericano… A la hora de cerrar estas líneas no se sabía exactamente a qué acuerdos llegaron los gobernadores de la Conago en su reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos… Dice el senador, ahora ex perredista, Zoe Robledo que su fuga a Morena es para trabajar por ese partido, no por intereses personales. Bueno… Nos revela el Comisionado de Seguridad Nacional Renato Sales Heredia cómo se violan los derechos de policías, peritos y fiscales, sus más elementales derechos constitucionales… Habrá Sagarpa de vigilar las importaciones agrícolas de países distintos a Estados Unidos. Se corre el riesgo de importar plagas… Desmemoriado el antes petista y ahora perredista José Narro Céspedes, el dirigente campesino que trastornó la capital de la República. Ya olvidó como antes de fugarse del PT al PRD cobró en Zacatecas cuatro millones de pesos de las prerrogativas petistas…