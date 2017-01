¿Quiere EU un vecino desestabilizado?

Lucha anticorrupción no es ocurrencia

Se abre el juego en el Estado de México

Es innegable que la agresividad del Presidente Electo de Estados Unidos Donald Trump obedece a la fijación que tiene de cumplir su promesa de “America Great Again”, pues le es vital, si quiere gobernar durante dos períodos.

Y parece no importarle que sus decisiones de bloquear nuevas inversiones en México, en el contexto actual, provoquen una desestabilización económica, política y social en su vecino del sur.

En la estrategia mexicana para enfrentar la ofensiva, deben tomar en cuenta que la Cámara de Representantes planea imponer IVA de 20 por ciento a todo lo importado de México. Un ingrediente más para un escenario desastroso.

ANTICORRUPCIÓN

Ha dicho la Secretaria de la Función Pública Arely Gómez que el establecimiento del Sistema Anticorrupción no es el resultado de una ocurrencia o un acuerdo político coyuntural.

Ha explicado que se trata de implantar un sistema que empiece a eliminar, lo más rápido posible, prácticas arraigadas y mediante controles rigurosos y escrutinio implacable que permita castigar a quienes violen la ley.

Muchos críticos ignoran que es cuestión de meses para que estén listos los nombramientos pendientes para que el sistema nacional anticorrupción empiece a funcionar.

ARRANCAN

Como se dijo, ya emitió el PRI del Estado de México la convocatoria para el proceso de selección de su candidato a la gubernatura. Todos los aspirantes suscribieron un pacto de civilidad. O sea, acatarán la decisión final.

Consciente de que el PRI va un paso adelante, el dirigente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador se dispone a acampar en tierras mexiquenses para pasarle algo de su carisma a su candidata, Delfina Gómez.

Quedaría sólo el panismo pendiente de poner en marcha su proceso de selección. Y pese a el arranque de caballo fino del CEN del PAN, hay indicios que podría tener cierre de jamelgo.

NOTAS EN REMOLINO

Todavía no se hacen los amarres, no amarra el PRI los consensos suficientes para que, como dicen en lenguaje legislativo, “transite” su iniciativa de eliminar a 100 diputaciones plurinominales y 32 senadores de primera mayoría… El magistrado del Consejo de la Judicatura José Guadalupe Tafoya advirtió que los jueces deben emitir resoluciones justas a los reclamos de la sociedad… Al fin, luego de una manifestación de 40 mil personas, el gobernador de Baja California Francisco Vega decidió retirar la iniciativa que no sólo privatizaba el servicio de agua potable en Mexicali, sino que también aumentaba considerablemente los cobros. Eso fue la real convocatoria, no tanto el gasolinazo… El presidente de la Conago Graco Ramírez hizo el tour mediático para difundir el acuerdo de varios gobernadores norteños para enfrentar las medidas de Donald Trump. El problema, oootra vez, es que quieren dinero para lo que llaman “fondo de fronteridad” … Afirman fuentes legislativas que las prioridades serán la ley de seguridad interior, la designación del Fiscal Anticorrupción y el resto de puestos para el sistema…