Envejecer no es para cobardes

Hoy, querido Joaquín, cumplo ochenta años, como siempre, doy gracias a Dios por cada nuevo día.

Digo a mi familia como ha cambiado México.

Ejemplo. En 1937, la expectativa de vida era de cuarenta años. Hoy es de 75. Ocho de cada diez mexicanos eran analfabetos. Hoy sólo uno de cada diez.

Viví los racionamientos por la Segunda Guerra, la incansable construcción de instituciones. El desarrollo estabilizador con su maravillosa permeabilidad social.

La paranoia de la guerra fría que tanto explica de nuestra historia. Las reformas políticas que llevaron a la transición democrática, a la alternancia y al siglo 21.

Odio la discordia, pues vi como la confrontación de sectores con el gobierno llevaron a crisis económicas que a tantos arruinaron.

Soy realista, pero optimista, porque he visto a México superar adversidades.

He perdido seres queridos, he sufrido desánimo, pero aprendí que rendirse no es opción.

Doy gracias a Dios por mis hijos, mis nueras y mis nietos, por mis amigas y amigos. Un regalo de vida.

A los ochenta años, cito a Henrieta Lang: envejecer no es para cobardes.