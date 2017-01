El difícil diálogo para el TLC

Videgaray y las cábalas del 18

Mancera ya tiene su hoja de ruta

Con su experiencia en negociaciones, el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump maneja una estrategia con dos vertientes para lo que será el diálogo para revisar el TLC con México y Canadá.

La primera, las presiones a las grandes automotrices, le permite satisfacer sus promesas de campaña; la segunda, ablanda a México para el momento que se negocien los términos del TLC.

Eso hará doblemente difícil las negociaciones para revisarlo y obliga al gobierno de México a idear la estrategia adecuada para defender nuestros intereses, a la vez que se resiste el congénito “bullying” de quien será el nuevo mandatario estadunidense.

FRACTURA

Desde la perspectiva de la política interna, el arribo de Luis Videgaray Caso a la cancillería ha desatado las especulaciones. “Ya se reincorporó a la lista de presidenciables”, concluyen muchos.

Es innegable la cercanía de Videgaray con el Presidente, pero la sola cancillería será un desafío formidable. Además, mucha agua habrá de correr bajo el puente para llegar a la postulación priísta a la Presidencia de la República.

Si los cabalistas tuvieran razón, el grupo en el poder correría graves riesgos. Uno, enviar un mensaje de continuismo; segundo, lo acusarían de poner un candidato a modo de Washington. En ambos casos se podría provocar una letal fractura del partido en el poder.

OPOSITOR

En medio del malestar social, el jefe de gobierno de la Ciudad de México ha diseñado la ruta que le permitiría ser candidato presidencial, un candidato a quien tendrían que apoyar el PRD, aunque sea por instinto de supervivencia.

Así, la circunstancia del gasolinazo le ofrece la oportunidad de acreditarse como opositor, mediante la expresión pública de su desacuerdo con el aumento de los combustibles.

Es parte de la razón para que condicione su asistencia a la reunión de la Conago a que asista a ella el Presidente Peña Nieto. Si el Presidente asiste, Mancera se anota un tanto. Si no asiste, tendrá nueva narrativa.

NOTAS EN REMOLINO

Ahora resulta que si las autoridades actúan contra los ladrones de establecimientos comerciales estarán criminalizando la protesta social, según eminentes pensadores progresistas… Mientras persiste ya no la desinformación, sino la difusión de todo tipo de versiones, con lo cual hacen que los ciudadanos de a pie no sepamos ya a quien creerle… Como prueba están las versiones contradictorias sobre los saqueos. Unas se las atribuyen a Morena y, claro, a López Obrador, mientras otras dicen que las patrocina el gobierno para intimidar… Quienes no resistieron fueron los obispos de la Conferencia Episcopal. Ya lanzaron su espada en prenda en el tema del gasolinazo… La senadora Hilda Flores pidió licencia para irse a Coahuila a disputarle la candidatura a la gubernatura a los Moreira… Ya verán los transportistas si continúan con bloqueos de carretera ante la advertencia de la SCT de que se cancelarán concesiones a quienes bloqueen vías federales… Para quienes creen en esas cosas, distraigámonos con el Brujo Mayor. Le predijo al PAN que no serán candidatos ni Ricardo Anaya ni Margarita Zavala. Donde quiera se cucharea…