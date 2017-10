Evitó la sospecha

El pasado viernes decidió el ex titular de la Fepade Santiago Nieto Castillo que no pelearía en el Senado su destitución. Leyó un comunicado en el cual explicó sus razones, pero no sin dejar de decir que su cese no fue jurídicamente legal.

Como sea, al abandonar el campo, el señor Nieto Castillo deja una gran frustración en todos aquellos que habían asumido su defensa para sacar provecho político electoral.

La misma frustración genera innumerables teorías sobre lo que pudo haberlo movido a desistir de pelear. Lo que sobran son especulaciones que van desde presuntas presiones hasta las de los más frustrados que alegan que tuvo temor a ser juzgado.

Quizá la verdad sea tan simple que no la quieren creer. Nieto Castillo no es tonto. Sabe que el encono entre los partidos políticos en el Senado no le auguraba nada bueno. Cualquier decisión suya estaría bajo sospecha, lo cual le quitaría credibilidad institucional y personal.

Y no quiso ser como el cohetero, a quien, si los cohetes truenan, le chiflan, y si no truenan, también le chiflan.