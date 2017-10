Controlarse ante el auditorio

Alguna vez, ya ex presidente, el general Lázaro Cárdenas, hizo una reflexión con sus más cercanos. Les dijo que los políticos deben controlarse cuando están ante un auditorio de simpatizantes.

“Se corre el riesgo de decir algo de lo que uno se arrepiente luego, pero ya es demasiado tarde, ya se dijo”, explicó.

Algo así le pasó ayer el dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya. Criticó agriamente a “los políticos que decidieron enviar al Ejército a combatir al crimen”.

Uno entiende que anda muy ocupado en su confrontación con el ex Presidente Felipe Calderón, pero eso no justifica que desconozca que fueron políticos de un gobierno emanado de su partido los que mandaron a los militares a combatir el crimen.

No sé si se dio cuenta que su afirmación de que “la guerra no hace la paz”, a querer o no lo coloca en la misma línea de argumentación de Andrés Manuel López Obrador, a quien se supone enfrentará en la elección presidencial.

Ah, Joaquín, cuántos sofocones se evitarían los nuevos políticos si estudiaran la historia política de México.