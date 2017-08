Sigilo

Tiene razón el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo al decir que las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá tendrán días buenos y malos, lo cual creará tensión en las rondas que empiezan en Washington el 16 de agosto, dentro de ocho días.

Ahora resulta que todos tienen propuestas para lo que creen debe ser la agenda de México en esas rondas de negociaciones.

Muchas de las propuestas tienen intereses político electorales, como decía aquel gallego, por fastidiar, como esas que desde las bancadas partidistas del Congreso exigen transparencia en las negociaciones.

No cabe duda, Enrique, el que no sabe es como el que no ve. Jamás pueden hacerse públicas paso a paso las posiciones en las negociaciones, porque las posiciones son cambiantes, para eso se negocia.

Hacerlas públicas sólo tensaría innecesariamente las negociaciones. El economista en jefe de Signam Research Ismael Capistrano advierte que las pláticas exigen sigilo, de lo contrario, dice, se empalmarán con los calendarios electorales y eso sí sería un problemón. Aquí y allá