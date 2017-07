Limpiar la casa

No sabemos cómo terminará el affaire de Tláhuac, cuyo delegado está bajo sospecha luego del golpe dado por la policía y los marinos a la banda de narcomenudeo que operaba en esa delegación.

El delegado Rigoberto Salgado, siempre ha vivido en Tláhuac, y ahora dice que nunca supo de la banda de “el ojos”. Hoy lo arropan Andrés Manuel López Obrador y personajes del partido en la ciudad de México.

Dice el señor López Obrador sólo es guerra sucia contra Morena, pero no olvide que en 2018 tiene que escoger candidatos para más de tres mil puestos de elección que estarán en juego.

Aun cuando haya guerra sucia, tiene López Obrador un gran reto. ¿qué filtros instalará para que no se cuelen muchos pícaros en las candidaturas morenistas para las elecciones del año próximo?

Tiene el señor López Obrador que asegurarse de que en plena campaña presidencial no vayan a estallar escándalos de sus candidatos. Si eso ocurre, corre el riesgo de que no pueda zafarse y que no le alcance el discurso de la guerra sucia.