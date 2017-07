Tláhuac

Algunos se mostraron sorprendidos porque el enfrentamiento de marinos y policías con una banda criminal en la delegación Tláhuac revela que en esa delegación operan narcomenudistas, extorsionadores y secuestradores.

Nada nuevo, Joaquín. No olvidemos que en Tláhuac lincharon a dos policías federales que investigaban a narcotraficantes, por rumores esparcidos por los criminales entre la población.

Ese linchamiento le costó el puesto a Marcelo Ebrard, jefe de policía que no quiso intervenir. Lo salvó el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador al darle otro puesto.

Así que, insisto, no es nueva la actividad de narcotraficantes en Tláhuac, banda similar a las que operan en otras delegaciones. Para unos son un cártel, para otros son bandas criminales. No importa cómo les llamen, son una amenaza para la sociedad que debe ser combatida.

Tengo fe que el combate sea permanente. Antes que se me echen encima, aclaro que, si bien soy creyente, la fe a que me refiero no tiene significado religioso. Fe también significa tener confianza. Lo que pasa es que a muchos nos da flojera consultar el diccionario