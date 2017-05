Paz, hermano lobo

Como lo has dicho y comentado, Joaquín, el problema del robo de combustible de los ductos de Pemex no es algo nuevo. Si no que le pregunten a Alejandro Gertz Manero cuando era el Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox.

Se agravó cuando el crimen organizado lo controló. Y ahora, después del enfrentamiento de criminales ladrones de combustible con las fuerzas federales, todo mundo clama por soluciones.

Los videos difundidos en redes sociales cumplieron el objetivo de centrar la discusión en las fuerzas federales, no en las bandas criminales.

He visto los videos y tengo mi propia conclusión. Esperaré la de la PGR para ver si coincide con la mía. No especularé.

Por razones políticas critican a los militares quienes los únicos disparos que han escuchado son los de las series de televisión. Pero los críticos no explican cómo combatirán la violencia de las bandas criminales. ¿Programas sociales? Bien. ¿Y mientras?

Lo de paz, hermano lobo, es poesía, no es solución, pues se gobierna en prosa y, sobre todo, con lo más escaso, con sentido común.