Serenidad y paciencia

Se reunió el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y, según las crónicas, los panistas fueron fieles a su tradición de discutir acaloradamente, a veces hasta niveles de confrontación personal.

No sorprende que las crónicas hablen de la confrontación entre quienes representan a las personalidades que buscan la candidatura presidencial.

Muy intensas las participaciones del ex presidente Felipe Calderón al criticar al dirigente nacional Ricardo Anaya, por utilizar las prerrogativas del partido para su proyección personal.

No estuvo solo el ex presidente, pues en ese reclamo coincidió el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle quien también quiere ser candidato a la Presidencia.

Tan intensa la confrontación que dicen algunas crónicas que el ex presidente Calderón amagó con salirse del partido.

Por supuesto que está en su derecho el ex presidente, pero insisto en algo ya dicho en este tu espacio. La aspirante a la candidatura presidencial es la señora Margarita Zavala, no el ex presidente Calderón.

En esta ocasión creo que el carácter del ex presidente puede ser muy perjudicial para las aspiraciones presidenciales de su esposa.