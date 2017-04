Atención mediática

El recién fallecido politólogo italiano Giovanni Sartori ha provocado muchos recuerdos entre aquellos que fueron sus alumnos y quienes lo han leído por obligación y por gusto.

Analizar sus trabajos es para especialista. No lo soy, por eso me quedo con algunas ideas que se relacionan con nuestra realidad, particularmente en estos tiempos en que ya todo mundo está en campaña, no para las elecciones de gobernador, no, Joaquín, para las elecciones presidenciales de 2018.

Como decíamos ayer, es muy pronto, sí, pero ya vemos ciertas tendencias, la palabra inventada para designar lo que antes llamábamos la cargada.

Por eso, a pesar de la advertencia de Roy Campos, todo mundo busca las encuestas, para tratar de adivinar cómo será el resultado. Y, claro, para no apoyar a un perdedor.

Pero también es la hora de la incesante búsqueda de atención mediática.

Sobre eso, Giovanni Sartori escribió: la visibilidad está garantizada para las posiciones extremas, las extravagancias, los "exagerados" y las exageraciones. Cuanto más descabellada es una tesis, más se promociona y se difunde. Crudo retrato de nuestra realidad.