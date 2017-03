Saber retirarse

La campaña por la gubernatura de Coahuila se ha animado con la polémica que armaron el ex presidente Felipe Calderón y el ex gobernador coahuilense Humberto Moreira.

El tono de las descalificaciones del ex presidente y las del coahuilense, la verdad, me hace pensar que llamarlo polémica es un decir. Claro, para quienes escribimos de las anécdotas de la política y los políticos es algo bienvenido y a los ciudadanos de a pie les muestra como los políticos más renombrados llegan a perder la compostura en este tipo de chismorreos.

Sin embargo, creo que el ex presidente Calderón debiera moderar su ansiedad por sentir la adrenalina de la campaña política. No porque no tenga derecho, sino porque parece pensar sólo en sí mismo.

¿Acaso olvida el ex presidente Calderón que su señora esposa Margarita Zavala anda en campaña para ganar la candidatura presidencial panista?

¿Ha calculado el eventual daño a la actividad de la señora Zavala con su congénita tendencia a la rijosidad?

Quizá sea tiempo de pensar en ella, antes que si mismo.