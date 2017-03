Arrogantemente bondadoso

Pues ahora resulta que el incidente con el padre de un normalista, la confrontación con Andrés Manuel López Obrador durante la visita del tabasqueño a Nueva York, se empieza a convertir en discusión pública entre el dirigente de Morena y funcionarios del gobierno del Presidente Peña Nieto.

Como se comentó ayer en este tu espacio, Joaquín, es una pena que no haya aprovechado López Obrador la conferencia de prensa en el National Press Club de Washington para aclarar el incidente.

Pero parece que no aclararlo es intencional, una táctica de campaña. Por eso está aferrado al falaz argumento de atribuir a las fuerzas armadas lo de los normalistas. Digo falaz, porque él sabe que no es cierto. Al negarse a rectificar ha logrado duras respuestas del Secretario de Gobernación y otros funcionarios. Eso le da oportunidad de ser arrogantemente bondadoso, tanto que bendice a las encuestas. Le favorecen, luego no están cuchareadas.

Como sea, Joaquín, somos testigos de la primera gran escaramuza de lo que será una dura y gran batalla por ganar la Presidencia de México.