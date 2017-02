Constitución para la CDMX

Es un lugar común calificar como históricos algunos sucesos o acontecimientos. Aun así, el calificativo vale para la Constitución de la ciudad de México, la primera para la capital de la República.

Nos dicen que es moderna. Si la comparan con la Constitución General de la República, debe serlo, pues se proclama un siglo después que la constitución general.

Quizá, como amenazan algunos, varios de sus artículos serán impugnados como inconstitucionales. No importa, eso ya lo decidirá el tribunal constitucional de la Suprema Corte de Justicia.

Aunque faltan leyes reglamentarias, ahora sí la Ciudad de México podrá empezar a funcionar como una entidad más de la Federación.

Un apunte al margen, Joaquín, la tan diversa integración de la Asamblea Constituyente permitió a muchos críticos ver lo difícil de los procesos de hacer leyes.

Lo que significa el cansancio tras largas horas de discusión. En suma, de pronto, muchos descubrieron lo pesado del trabajo de un legislador. No está mal que descubrieran que no es totalmente cierta la leyenda urbana de que los senadores y diputados no hacen nada.